Würzburg: Das Nautiland öffnet wieder

Kaum wurde das lang ersehnte neue Nautiland geöffnet, wurde es wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen. Ab Freitag dürfen wieder bis zu 300 Badegäste in das Hallenbad. Geöffnet sind der große Becken- und der neue Außenbereich. Dieser bietet eine Liegewiese, ein Kinder- und ein Schwimmerbecken, sowie einen Kletterspielplatz. Geschlossen bleibt zunächst der gesamte Saunabereich. Eine Öffnung unter den aktuellen Hygienebestimmungen würde sich laut der WVV finanziell nicht lohnen. Die Maskenpflicht herrscht, bis man seine Klamotten im Schließfach verstaut hat. Weitere Abstandsregeln stehen auf Schildern in den Beckenbereichen. Der Eintritt kann über das Onlineportal Bäder Suite oder vor Ort im WVV Kundenzentrum in der Domstraße gebucht werden.

