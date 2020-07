Würzburg: Fußgänger mit Machete bedroht und verletzt

Mit einer Machete hat ein 37-jähriger Mann am Dienstagabend in Würzburg einen Fußgänger bedroht und leicht verletzt. Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer waren kurz vor Mitternacht am Mainkai unterwegs. Sie trafen auf den 37-Jährigen und sprachen ihn auf seinen Hund an. Ohne erkennbaren Grund soll dieser den älteren Fußgänger gepackt, mit einer Machete bedroht und ihn auch leicht verletzt haben. Danach ließ der 37-Jährige von seinem Opfer ab, das daraufhin selbst den Notruf wählte. Die Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen und die Machete sicherstellen. Die Verletzung an dem Fußgänger waren nur oberflächlich und mussten nicht behandelt werden. Der 37-Jährige ist derzeit in U-Haft. Sein Motiv ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hund des Mannes ist zwischenzeitlich im Tierheim untergebracht.