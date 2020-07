Main-Spessart: Führerscheinstelle zentral in Karlstadt

Die Führerscheinstelle des Landkreises Main-Spessart wird künftig zentral am Landratsamt in Karlstadt sitzen. Die Führerscheinstellen in Marktheidenfeld und Lohr werden geschlossen. Am Freitag macht das Büro in Marktheidenfeld dicht, eine Woche später ist Lohr dran. Die Maßnahme war bereits seit längerem geplant. Ziel ist laut Landratsamt eine bessere Erreichbarkeit der zuständigen Sachbearbeiter. In Lohr und Marktheidenfeld waren die Führerscheinstellen lediglich mit einer Person besetzt. Dies führte zu Problemen bei Urlaub und im Krankheitsfall.