In Volkach läuft zur Stunde eine große Suchaktion. Nach ersten Informationen von Feuerwehr und Polizei wird eine Person vermisst. Ein Hubschrauber beobachtet den Main aus der Luft, etwa zehn Boote suchen den Fluss ab, teilweise mit Sonargeräten. Insgesamt sind rund 100 Kräfte im Einsatz. Je nachdem wie die Absuche am Main verläuft wird sich die Polizei womöglich noch mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wenden.