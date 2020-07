Mit Sorge schaut der DGB auf die Lage der Beschäftigten in der Region während der Coronakrise. Beispielsweise hätten im Einzelhandel einzelne Arbeitgeber die Pandemie dazu genutzt, Kurzarbeit gleich bis ins nächste Jahr auszurufen. Der Lockdown in Hotellerie und Gastronomie habe dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer Probleme haben, ihr Leben zu finanzieren. Im Falle einer zweiten Corona-Welle befürchtet die Gewerkschaft NGG, dass es eine große Pleitewelle in der Region geben könnte.