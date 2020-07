Würzburg: Mieten steigen trotz Corona weiter

Viele Experten hatten gemutmaßt, die Corona-Pandemie könnte den Anstieg der Mietpreise ausbremsen. Jetzt ist klar: Sie lagen falsch. Wie das Immobilienportal immowelt jetzt mitgeteilt hat, sind die Preise bei Neuvermietungen in Großstädten auch im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Demnach lag der Mietpreis in Würzburg bei 10,70 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 waren das noch 20 Cent weniger. In den meisten deutschen Großstädten sind die Ergebnisse ähnlich. In 61 von 80 untersuchten Städten sind die Mietpreise trotz Corona gestiegen. Eine Entspannung bei den Mieten zeigt sich lediglich in kleineren Universitätsstädten, wo derzeit die Studienanfänger ausbleiben.