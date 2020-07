Unterfranken: Spatenstich Ausbau A3 Würzburg - Erlangen

Die sechsspurige Ausbau der A3 zwischen Würzburg und Erlangen beginnt ab Freitag offiziell: Um 10 Uhr erfolgt der Spatenstich für die Arbeiten an der 78 Kilometer langen Strecke zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth / Erlangen. Zu Feier bei Schlüsselfeld kommen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der Ausbau erfolgt in einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Die Kosten für den Ausbau sowie den Betrieb und die Instandhaltung über 30 Jahre liegt bei 2,8 Milliarden Euro und wird von einem privaten Auftragnehmer übernommen. In der Region beginnen die Bau-Arbeiten im September auf dem Streckenabschnitt vom Autobahnkreuz Biebelried bis zur Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach. Diese vorbereitenden Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. In fünf Jahren soll die A3 zwischen Würzburg und Nürnberg komplett sechsspurig ausgebaut sein.