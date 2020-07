Waldbrunn: Mysteriöse Schuhdiebstähle aufgeklärt

Seit Monaten hat in Waldbrunn und seinen Nachbargemeinden ein mysteriöser Schuhdieb sein Unwesen getrieben – jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 33-Jährige legte auch bereits ein Geständnis ab: Laut eigener Aussage hatte er immer wieder mitten in der Nacht private Grundstück aufgesucht, sich dort mit einer Taschenlampe umgesehen und herumstehende Schuhe mitgenommen. Als Tatmotiv gab er Geldnot an, die Schuhe versuchte er, über Onlineportale zu verkaufen. Das gelang allerdings nur vereinzelt, insgesamt stellte die Polizei 130 Paar fremde Schuhe bei dem Mann sicher. Diese will sie jetzt an ihre Eigentümer zurückgeben. Die Beamten bitten deshalb Geschädigte, sich zu melden. Die Telefonnummer: 0931/457-1630.