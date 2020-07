A3: Nächtliche Sperrung zwischen Heidingsfeld und Randersacker

Auto- und LKW-Fahrer, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A3 bei Würzburg unterwegs sein werden, müssen sich auf Umwege einstellen: Denn dann wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Heidingsfeld und Randersacker wegen Bauarbeiten gesperrt. Dort werden große Verkehrsschilder aufgestellt und Arbeiten im Katzenbergtunnel vorgenommen. Die Fahrbahn ist von Samstagabend um 22 Uhr bis Sonntagfrüh um 5 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Nürnberg werden ab Heidingsfeld über die U97 umgeleitet, in die Gegenrichtung werden sie ab Randersacker über die U28 an der Autobahn vorbeigeleitet.