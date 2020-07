Schweinfurt: Radfahrerin tödlich von Bus erfasst

In Schweinfurt hat ein abbiegender Bus eine Radfahrerin erfasst. Die 34-Jährige ist dabei am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Die Frau war gegen 18.30 Uhr auf einem Radweg im Bereich Franz-Schubert-Straße/Galgenleite unterwegs. Der Bus erfasste sie als er rechts abbiegen, die Frau aber geradeaus fahren wollte. Trotz sofortiger Erster Hilfe durch eine zufällig anwesende Krankenschwester konnte der Radfahrerin nicht mehr geholfen werden. Der 57-jährige Busfahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.