Fußball: Sebastian Neumann kehrt zu den Kickers zurück

Ein Publikumsliebling der Fans kehrt zurück zu den Würzburger Kickers: Sebastian Neumann. Wie die dpa berichtet soll der 29-Jährige ein Praktikum zur Wiedereingliederung in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums der Kickers machen. Der gebürtige Berliner hatte mit den Kickers in der 2. Bundesliga gespielt und war dem Verein auch nach dem Abstieg in die 3. Liga treu geblieben. 2018 wechselte er nach Duisburg und musste dort seine Karriere aber schon im Folgejahr aus gesundheitlichen Gründen beenden. Neumann spielte bereits seit 2015 wegen eines Herzfehlers immer mit einem Defibrillator.