Würzburg: Taubenhasser beschießt Vögel

Zum wiederholten Mal ist in Würzburg eine Taube mit einem Pfeil beschossen worden. Das Tier lief drei Wochen mit dem elf Zentimeter langen Geschoss im Bauch herum, bis es eingefangen werden konnte. Ein Tierarzt entfernte den Pfeil, sodass die Taube inzwischen wieder in freier Wildbahn lebt. Laut der Polizei werden immer wieder mal Tiere beschossen, beispielsweise Katzen mit Luftgewehren. Das verstößt gegen das Tierschutzgesetz und ist strafbar. Als Konsequenzen stehen eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 50.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe für bis zu drei Jahren im Raum. Wer Hinweise zur Tat Mitte Juni im Bereich der Schönleinstraße hat, kann sich bei der Polizei melden.

