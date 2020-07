Würzburg: Exhibitionist nach Tat geschnappt

Die Polizei in Würzburg hat einen Exhibitionist geschnappt, der zwei Frauen belästigt hat. Die beiden jungen Damen waren kurz vor 23 Uhr in der Sanderau im Main Baden. Als sie sich danach umzogen, bemerkten sie einen 35-Jährigen der sich ständig in ihrer Nähe aufhielt. Plötzlich zog er seine Hose runter und manipulierte an sich selbst. Als die Frauen ihn ansprachen, verschwand er über eine Brücke auf die andere Mainseite. Die beiden nahmen jedoch die Verfolgung auf. Die herbeigerufene Polizei konnte den 35-jährigen dann schließlich in der Mergentheimer Straße fest nehmen.