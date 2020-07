Würzburg: Zukunft des Stadtbildes im Umwelt- und Mobilitäts-Ausschuss

Das Stadtbild steht am Montagnachmittag im Würzburger Umwelt- und Mobilitätsausschuss auf der Tagesordnung. So geht es zum einen um die geplante Fahrradbrücke auf Höhe der Löwenbrücke. Hier gibt es mehr als ein Dutzend Varianten, die geprüft wurden und den Mitgliedern vorgestellt werden sollen. Dazu gehört ein Fahrradstreifen auf der bestehenden Brücke aber auch Neubauten in unmittelbarer Nähe der Löwenbrücke genauso wie in einer Entfernung von mehreren hundert Metern. Ein weiteres Thema: In der Kaiserstraße sollen Palmen aufgestellt werden. Der Hintergrund: Ursprünglich sollten Blumenpyramiden wie in der restlichen Innenstadt platziert werden, aber die Kosten sprechen dagegen. Aufgrund der ausbleibenden Niederschläge und der zunehmenden Hitze im Sommer sei der Bewässerungsbedarf in den letzten Jahren stark gestiegen.