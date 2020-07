Basketball: Saisonstart erst im November – Pokal ab Mitte Oktober

Die neue Basketball-Saison für s.Oliver Würzburg beginnt im November. Das haben am Dienstag das Präsidium und die Geschäftsführung der BBL mit den 17 Klubs vereinbart. Demnach findet der erste Spieltag der neuen Saison am 6., 7. und 8. November – also gut einen Monat später als üblich – statt. Die Saison wird auch entsprechend später, am 15. Juni 2021 enden. Die ersten Pflichtspiele wird es aber schon ab Mitte Oktober im Rahmen des MagentaSport BBL-Pokal geben. Ziel der Liga ist es zudem, dass von Saisonbeginn an wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Voraussichtlich nächste Woche will die Liga bekanntgeben, welche Clubs die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Als Entgegenkommen in Zeiten der Corona-Krise hat die Liga die Hürden für die Lizenzierung gesenkt.