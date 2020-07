Würzburg: SPD will Zweitwohnsitzsteuer püfen lassen

Könnte es in Würzburg bald eine Zweitwohnsitzsteuer geben? Die SPD will das zumindest prüfen lassen und hat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Am Dienstag spricht der Hauptausschuss des Stadtrats darüber. Zur Begründung heißt es von der SPD: Von denjenigen, die nur einen Zweitwohnsitz angemeldet haben, bekommt die Stadt derzeit keinen Steuerausgleich vom Bund – d.h. diese Personen nutzen die Infrastruktur der Stadt, die Stadt bekommt aber im Gegenzug keine Umlagen. Der SPD ist aber auch bewusst, dass viele Städte, die bereits eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt haben, über einen massiven bürokratischen Aufwand berichten. Daher solle die Stadtverwaltung prüfen, ob eine Zweitwohnsitzsteuer für Würzburg nützlich wäre. Die Stadtverwaltung versucht schon seit längerem Studenten dazu zu bewegen sich mit dem Erstwohnsitz in der Stadt anzumelden. Unter dem Motto „Würzburg – Meine Nr. 1: Mein Studienort – Mein Hauptwohnsitz“ gibt es für Anmeldungen seit dem Wintersemester 17/18 einmalig die Kosten des Semestertickets erstattet. Zusätzlich lockt die Verwaltung mit einem Gutscheinheft im Wert von über 100 Euro.