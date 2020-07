Fußball: Kickers starten am 18. September in die Saison

Die Würzburger Kickers starten am 18. September in die Zweite Liga. Den Termin hat die Deutsche Fußball Liga DFL am Freitag bekanntgegeben, er gilt einheitlich für die erste bis dritte Bundesliga. Allzu lange dürften die Spieler der Kickers also nicht frei haben, ehe die Vorbereitung für die neue Saison startet. Zudem dürften noch verschiedene Transfers getätigt werden. Am Wochenende 11. bis 14. September wird zudem die erste Runde im DFB-Pokal gespielt. Durch den zweiten Platz in der dritten Liga sind die Kickers hier automatisch qualifiziert.