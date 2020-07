Würzburg: Grüne fordern Hitzeaktionsplan

Wenn es im Sommer richtig heiß wird, braucht Würzburg einen Hitzeaktionsplan. Das fordert jetzt die Stadtratsfraktion der Grünen. Damit soll sichergestellt werden, dass Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind und durch die Hitze Probleme bekommen, schnell Hilfe erhalten. So denken die Grünen unter anderem an Informations- und Frühwarnsysteme. Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime sollen im Fall einer drohenden großen Hitze schnell und gezielt informiert werden. Gleichzeitig könnte ein solcher Hitzeaktionsplan nach Ansicht der Grünen helfen, die Landschaft in und um Würzburg an das heiße Klima anzupassen. Infrastruktur und Handel sollen sich damit außerdem besser auf die extremen Temperaturen einstellen können. Nach Aussage der Stadtratsfraktion richtet man sich mit dem Aktionsplan nach den Handlungsempfehlungen des Bundesumweltministeriums. Mit ihrem Plan sind die Würzburger Grünen bei der Staatsregierung in München allerdings bisher auf taube Ohren gestoßen: Dort hieß es auf eine entsprechende Anfrage, für Hitzeaktionspläne gebe es kein Geld vom Freistaat, dafür seien die Kommunen verantwortlich. Das sehen die Grünen in Würzburg kritisch.