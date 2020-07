Würzburg: Kältemittelaustritt in Hochschulgebäude

Großer Einsatz der Feuerwehr am Freitagmittag in der Hofstraße in Würzburg: In einem Gebäude der Musikhochschule war bei Wartungsarbeiten Kältemittel ausgetreten. Dabei handelte es sich um ein Gas, das bei Menschen zum Erstickungstod führen kann. Mit Atemschutzmasken sicherten die Feuerwehrleute die Schadensstelle, kontrollierten die Lage mit speziellen Messgeräten und konnten das Leck schließen. Kurze Zeit später konnten sie Entwarnung geben. Insgesamt waren 20 Kräfte der Würzburger Berufsfeuerwehr, sowie Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.