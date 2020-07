Würzburg: Neue Art von Blitzer wird getestet

Sie könnte zum Schrecken der Autofahrer in Würzburg werden. Eine neue Art von mobilen Blitzern, die am Donnerstag an einer Ampel an der Löwenbrücke getestet wurde. An den bekannten „Raser-Hotspots“ ist oft nicht genug Platz für ein reguläres Gerät oder ein klassisches Blitzerfahrzeug. Diese mobile Geschwindigkeitsmessanlagen können hingegen an Masten oder Ampeln angebracht werden. Entwarnung für alle, die es erwischt hat: Der Blitzer war nicht scharf geschaltet und die Testerfassungen werden nicht geahndet.