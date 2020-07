Würzburg: 17-Jähriger stürzt von Festungsmauer

Am Freitagabend ist ein Jugendlicher von einer Mauer an der Festung Marienberg acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er kam im steilen Gelände des Weinbergs auf und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Gegen 21 Uhr waren 20 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, der Polizei und eine Spezialeinheit der Feuerwehr zur Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen im Einsatz. Der Jugendliche wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Sturzes ist aktuell noch unklar.