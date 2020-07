Würzburg: Unbekannte setzen Streifenwagen in Brand

Polizei ist Hinweisen einer nicht genehmigten Musikveranstaltung nachgegangen – während der Kontrolle wurde ein Streifenwagen in Brand gesetzt. Aufgrund von Hinweisen über eine mögliche Veranstaltung am Freitagabend im Bereich des Bismarckturms in Würzburg erfolgten durch die Polizei mehrere Kontrollen des Ortes. Am Abend konnten Aufbauarbeiten festgestellt werden, welche sofort unterbunden wurden. Kurze Zeit später begaben sich die Beamten erneut zum Bismarckturm. Noch während der Kontrolle machte ein Unbekannter die Einsatzkräfte darauf aufmerksam, dass der Einsatzwagen in Brand gesetzt wurde. Beim Eintreffen am Wagen waren schon Flammen an einem Reifen zu sehen. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einer anderen Streife gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Noch vor Ort konnte die Identität von rund 200 anwesenden Besucher der geplanten Veranstaltung festgestellt werden. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.