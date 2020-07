Würzburg: Genehmigung der Erweiterung des Uniklinikums

Das Uniklinikum Würzburg darf ausgebaut werden: Am Freitag ist der erste Bauabschnitt auf dem Gelände der Würzburger Uniklinik genehmigt worden. Das gilt für die Neubauprojekte des Kopfklinikums und des Zentrums für Frauen-Mutter-Kind. Mit der Genehmigung sei der Grundstein für eine der größten Maßnahmen, die der Freistaat im Bereich der Hochschulmedizin jemals in Angriff genommen hat, gelegt worden, so Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Mit den Planungsaufträgen kann das Staatliche Bauamt nun die Projektplanung des Großprojekts beginnen. Zusammen mit den Erschließungskosten werden die Gesamtkosten für die beiden geplanten ersten Bauabschnitte über eine Milliarde Euro betragen.