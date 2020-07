Würzburg: Frau durch Unbekannten angegangen

In der Nacht auf Samstag ist eine 21-jährige Frau in der Würzburger Innenstadt von einem Mann angegangen worden. Kurz nach Mitternacht befand sich die junge Frau auf dem Nachhauseweg, als plötzlich ein Unbekannter von hinten versuchte ihr an der Einmündung Beethovenstraße/Barbarastraße den Mund zuzuhalten. Die Frau biss dem Mann in die Hand. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der Unbekannte war rund 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, hatte blonde Haare und trug eine kurze weiße Hose. Außerdem hat er eine Bissverletzung an einem Finger.