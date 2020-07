Würzburg: Vermeintlicher Ladendieb fährt Filialleiter über den Fuß

Am Freitagabend ist ein vermeintlicher Ladendieb in der Zellerau in Würzburg geflüchtet und dem Filialeiter des Geschäfts über den Fuß gefahren – dieser wird leicht verletzt. Nachdem der 39-jährige Filialleiter eines Lebensmitteldiscounters in der Mainaustraße einen männlichen Kunden auf einen möglichen Ladendiebstahl angesprochen hatte, flüchtete dieser. Er stieg in sein Fahrzeug und Beleidigte den Filialleiter. Anschließend fuhr er mit Vollgas los. Dabei touchierte der Flüchtende den Filialleiter am Knie und fuhr ihm über den Fuß. Hierbei wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.