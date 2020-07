Mainfranken: Vorsichtig sein beim Baden im Main

Da die Corona-Pandemie aktuell noch sehr die Nutzung der Freibäder einschränkt, weichen immer mehr Menschen auf die Bademöglichkeiten im Main aus. Die BRK Kreiswasserwacht Main-Spessart informiert deshalb, dass beim Baden im Main Vorsicht geboten sei. Im Main gilt eine Badeverordnung. So ist das Schwimmen 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken untersagt, genauso wie das Schwimmen im Bereich von Wehr- und Schleusenanlagen. Es ist zu beachten, dass nur außerhalb der Fahrrinne, die durch Bojen angezeigt wird, geschwommen werden sollte. Die Strömung des Mains kann in der Mitte und an Stellen, wo Strömungen aufeinandertreffen, sehr stark sein und sollte nicht unterschätzt werden. Erwachsene sollten ihren badenden Nachwuchs stets im Auge behalten. Generell gilt beim Baden im Main: Vernünftig und vorsichtig sein.