Würzburg: Kripo gründet Ermittlungskommission „Bismarckturm“

Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen am Freitagabend hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungskommission „Bismarckturm“ gegründet. Unbekannte hatten den Streifenwagen während eines Einsatzes der Polizei am Bismarckturm in Brand gesteckt. Die Gewerkschaft der Polizei Unterfranken regierte fassungslos: Man kenne brennende Streifenwagen nur von Bildern aus Großstädten; damit nun in Würzburg konfrontiert zu werden sei ein deutliches Alarmzeichen. Die Polizei hofft weiterhin auf Zeugen. Wer in der Nacht Videos oder Fotos am Bismarckturm gemacht hat, wird gebeten, das Bildmaterial an die Beamten weiterzuleiten. Hierfür wurde ein Medien-Upload-Portal eingerichtet: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de