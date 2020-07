Zellingen: Gartenparty endet mit gefährlicher Körperverletzung

Gartenparty endet mit gefährlicher Körperverletzung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Streit auf einem Gartengrundstück in Zelligen eskaliert. Ein 40-Jähriger hatte eine 35-Jährige beleidigt und nach ihr geschlagen. Der Mann hatte knapp zwei Promille. Weitere Gäste brachten den Betrunkenen zu Boden. Die 35-Jährige nutzte ihre Chance und zog ihm einen Bierkrug über. Der 42-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die 35-Jährige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.