Sie kamen von der Fahrbahn ab und schlitterten 30 Meter auf der Fahrbahn entlang – am Samstagnachmittag hat ein 16-Jähriger zusammen mit seinem Sozius in einer Linkskurve bei Castell die Kontrolle über sein Moped verloren. Dabei wurde der 16-Jährige leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein 15-jähriger Sozius erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Am Moped entstand Totalschaden.