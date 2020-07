Schweinfurt: Schulschließung nach Corona-Fall an Gymnasium

Das Olympia-Morata-Gymnasium in Schweinfurt bleibt vorerst bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Der Grund: Eine Lehrkraft ist Corona-positiv. Nachdem die Lehrkraft typische Krankheitssymptome entwickelt hatte, wurde sie am Freitag getestet – am Samstag wurde der Verdacht bestätigt. Das Kollegium wird am Montag getestet. Die Schüler der Lehrkraft sollen am Montag Termine für Testungen erhalten. Die ersten Ergebnisse sollen Dienstag oder Mittwoch vorliegen. Das Gesundheitsamt Schweinfurt bittet die Eltern nicht selbstständig im Gesundheitsamt anzurufen, sondern den Anruf des Gesundheitsamtes abzuwarten.