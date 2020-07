Würzburg: Schönbornkapelle bröckelt

Die Fassade an der Schönbornkapelle am Würzburger Killiansdom bröckelt. Wie die Diözese mitteilt, haben sich einige Fassadenteile gelöst und sind zu Boden gefallen. Deswegen wird derzeit ein Schutzgerüst aufgebaut, um für die Sicherheit der Passanten zu sorgen. Diese Sicherungsmaßnahme sei trotz der aktuellen Haushaltssperre zwingend erforderlich, aber keine Baumaßnahme im eigentlichen Sinn. Aufgrund der Finanzlage der Diözese sind derzeit alle Bautätigkeiten bis auf Notmaßnahmen zurückgestellt. Dies gelte auch für den Dom, betont die Diözese. Die Schönbornkapelle ist an das nördliche Querhaus des Würzburger Doms angebaut. Sie wurde ab 1721 im Wesentlichen von Balthasar Neumann im Auftrag der Fürstbischöfe Johann Philipp Franz von Schönborn und Friedrich Carl von Schönborn als Grablege für die Familie Schönborn errichtet.