Würzburg: Lastenräder werden immer beliebter

Lastenräder werden in Würzburg immer beliebter. Das hat die Stadt auf Anfrage erklärt. Demnach seien die neun Lastenräder, die derzeit über die Stadt ausgeliehen werden können, ständig vergriffen. Vor allem in den Sommermonaten seien alle Räder so gut wie immer verliehen. Dass die Lastenräder sehr beliebt sind zeigen auch die steigenden Anmeldungszahlen. Derzeit sind 900 Nutzer registriert, so die Stadt. Der Fördertopf für Lastenräder und E-Pedelecs, den die Stadt Anfang Juni zur Verfügung gestellt hatte, war auch diesmal innerhalb weniger Tage ausgeschöpft. Auch die Orte Margetshöchheim und Gerbrunn schaffen sich derzeit Lastenräder an. In Kürze soll dort jeweils ein Rad ausgeliehen werden können.