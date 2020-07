Zell: Polizei sucht Zeugen nach Übergriff auf Mädchen

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Übergriff auf ein Mädchen in Zell beobachtet haben. Die 12-Jährige war am Sonntagabend von zwei Jugendlichen auf dem dortigen Skaterplatz angegriffen worden. Unter anderem wurde das Kind mehrfach gegen den Kopf und den Bauch geschlagen. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst das Mädchen in eine Kinderklinik. Die beiden Täterinnen waren etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Eine der beiden war blond, die andere brünett. Beide sollen weiße Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/4571630 entgegen.