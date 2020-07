Würzburg: Bahnstation Heidingsfeld Ost wird reaktiviert

Schon im Februar 2015 hatte der Würzburger Stadtrat zugestimmt, die Bahnstation Würzburg Heidingsfeld-Ost zu reaktivieren - jetzt steht die Finanzierung. Das hat Verkehrsministerin Kerstin Schreyer am Montagmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Geld stammt aus einem Investitionspaket von Freistaat Bayern und Deutscher Bahn. Demnach nimmt die Bahn bis 2029 über 400 Millionen Euro in die Hand, um die Schieneninfrastruktur im Freistaat zu verbessern. Der Ostbahnhof wurde 1864 eröffnet. Seit 1987 halten keine Züge mehr an der Bahnstation.