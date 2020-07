Autofahrer müssen sich auf der A7 rund um Würzburg an diesem Wochenende auf Staus einstellen. Grund ist der Ferienbeginn in fünf Bundesländern – unter anderem in Niedersachsen und Thüringen. Insgesamt rechnet der ADAC wegen der Corona-Krise aber mit weniger Verkehr und Staus als in den vergangenen Jahren. Der Grund: Mehr Menschen entscheiden sich für Urlaub daheim. Besonders voll könnte es aber auf kleineren Straßen und Zufahrten zu Urlaubsgebieten werden.