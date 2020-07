Würzburg: Wirbel um Entwurf von Hotel am Paradeplatz

Der erste Entwurf des geplanten neuen Hotels am Paradeplatz sorgt derzeit für Wirbel in Würzburg. Grund ist, dass auf dem veröffentlichten Bild keine Parkplätze zu sehen sind. Das Baureferat erklärt auf Anfrage, dass das keine Absicht war. Bei dem Wettbewerb, aus dem der Entwurf als Sieger hervorging, ging es nur um die Fassadengestaltung. Dass es dort keine Parkplätze geben könnte, war nur ein Vorschlag der Designer. Dennoch könnte sich das Baureferat vorstellen, die Parkplätze am Paradeplatz tatsächlich zu streichen. Dann soll aber ein Ersatz her.