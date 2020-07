Würzburg: Kinderklinik nimmt an Corona-Studie teil

Können Kitas zu Corona-Hotspots werden? Diese und weitere Fragen will die bayernweite Studie „Covid Kids Bavaria“ klären, an der sich auch die Kinderklinik Würzburg beteiligt. Das Forschungsprojekt soll im September starten. In den nächsten Wochen werde man aber bereits damit beginnen, Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen aus der Region zu kontaktieren. Diese werden per Zufall ausgewählt. Pro Einrichtung sollen dann 18 Kinder und vier Betreuer auf das Coronavirus getestet werden. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.