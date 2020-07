Landkreis Würzburg: Grünes Licht für Rimparer Ortsumgehung

Es geht voran in Sachen Rimparer Ortsumgehung. Der Kreistag der Landkreises Würzburg hat am Montagvormittag mehrheitlich beschlossen, dass das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden soll. Die Ortsumgehung ist stark umstritten – unter anderem wegen der Kosten und des Umweltschutzes. Ebenfalls einen Schritt nach vorne geht es bei der Reaktivierung der Mainschleifenbahn. Der Kreistag hat das vorgelegte Konzept beschlossen. Danach tritt der Landkreis Würzburg zusammen mit dem Landkreis Kitzingen und den betroffenen Kommunen in eine Betreibergesellschaft ein. Diese ist dann dafür zuständig dass alle Fragen zum Betrieb wie etwa der Finanzierung geklärt werden. Wenn der Zug wieder fährt, können Pendler innerhalb von 22 Minuten von Volkach nach Würzburg fahren. Zudem hat der Kreistag ein langfristiges Projekt zur Unterstützung von Mittelschülern beschlossen. Das Konzept der Übergangsmanagements wurde für die nächsten sechs Jahre festgeschrieben. Darüber werden Schüler unterstützt, Bewerbungen zu schreiben und es wird ihnen bei der Stellenvermittlung geholfen. Für die Übergangsmanager nimmt der Landkreis jährlich 380.000 Euro in die Hand.