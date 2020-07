Würzburg: Neuer Radweg über den Main rückt näher

Ein neuer Radweg über den Main in Würzburg rückt näher. Der Planungs- und Mobilitätsausschuss des Stadtrats hat am Montag aus 18 verschiedenen Vorschlägen dem der Stadtverwaltung grundsätzlich zugestimmt. Damit kann die Stadt nun die Planung vertiefen und prüfen ob eine Förderung vom Bund möglich ist. Die Variante sieht vor, eine extra Radspur über die Löwenbrücke einzurichten. Auf der Festungsseite des Mains soll der Radweg dann über neu zu bauende Stege an die dort vorhandenen Radwege angeschlossen werden.