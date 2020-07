Die Würzburger Kaiserstraße soll grüner werden – und das wird mit Palmen passieren. Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Montag trotz einiger Gegenstimmen mit knapper Mehrheit zugestimmt, elf große Kübel mit Hanfpalmen aufzustellen. Diese Palmenart kommt normalerweise in Asien vor. Die Pflanzen sind winterhart. Entscheidender Vorteil zu den Blumenpyramiden – die an anderen Stellen der Innenstadt stehen – ist, dass die Palmen weniger Wasser brauchen und damit auch kostengünstiger sind.

Weitere Bilder zur Meldung: