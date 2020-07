Dettelbach: Frontalzusammenstoß zwischen LKW und Kleinwagen

Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinwagens und einem LKW sind am frühen Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Kitzingen schwebt in Lebensgefahr. Der Kleinwagen war gegen 4.30 Uhr nahe Dettelbach aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten. Dort krachte er frontal in den LKW einer 65-jährigen Frau aus Main-Spessart. Beide wurden hinter dem Steuer eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die LKW-Fahrerin kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Sperrung der Staatsstraße dauert voraussichtlich bis 8.30 Uhr. Die Polizei leitet den Verkehr vor Ort um.