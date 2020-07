Würzburg: Lastwagen verliert Tiergedärme

Tiergedärme beschäftigen derzeit die Einsatzkräfte auf der B19 in Würzburg. Kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Heidingsfeld hat ein LKW einer Tierkörperbeseitigungsanlage am Dienstagvormittag Ladung verloren. Laut ersten Ermittlungen hat sich der Deckel des Containers gelöst und die Tiergedärme sind auf den Gehweg geschwappt. Der Fahrer bemerkte das Malheur und rief selbst die Polizei. Derzeit sind die Einsatzkräfte vor Ort und versuchen die Straße wieder zu reinigen. Dazu ist eine Fahrbahn komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis 13 Uhr dauern.

