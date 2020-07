Lkr. Würzburg: Bauern demonstrieren gegen Agrarpolitik

Mit einem Traktorkonvoi haben Landwirte aus der Region am Dienstagvormittag gegen die aktuelle Agrarpolitik demonstriert. Rund 20 Traktoren waren auf B19 von Bergtheim in Richtung Würzburg unterwegs – das führte zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke. Bei Unterpleichfeld endete die Demo schließlich und löste sich auf. Auch im südlichen Landkreis machten Landwirte mit Transparenten auf sich aufmerksam – so beispielsweise bei Giebelstadt. Hintergrund der Aktion: Das bayerische Kabinett tagt am Dienstag auf der Insel Herrenchiemsee. Mit dabei sind Kanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Der Verein „Landwirtschaft verbindet Bayern“ will deshalb auf die Folgen der Corona-Krise für die Landwirtschaft aufmerksam machen. Diese könne die Herausforderungen nicht mehr stemmen, so die Verantwortlichen.