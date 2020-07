Lohr: Alkoholisierter Radfahrer legt Stunt auf Skaterplatz hin

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat auf einem Skaterplatz in Lohr einen verunglückten Stunt hingelegt. Der 52-jährige Radfahrer kam am späten Montagabend angeradelt und befuhr direkt eine Rampe, berichteten die deutlich jüngeren Besucher der Skateranlage. Dort stürzte er dann und fiel mit seinem Kopf auf die Rampenkante. Die Einsatzkräfte stellten sofort deutlichen Alkoholgeruch bei dem Radler fest. Der Test am Alkomaten zeigte 1,5 Promille. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Glücklicherweise kam er mit einer Kopfplatzwunde davon. Allerdings erwartet den übermütigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.