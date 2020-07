Volkach: Hallenbad öffnet wieder

Das Volkacher Hallenbad kann wieder öffnen. Nach rund vier Monaten Corona-Zwangspause ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Allerdings läuft der Badebetrieb unter strengen Regeln. So müssen die Badegäste sich einen Tag vorher telefonisch anmelden. Ins Wasser dürfen jeweils nur zehn Gäste gleichzeitig, außerdem wird ausschließlich im Kreis mit Mindestabstand geschwommen. Nichtschimmer dürfen nur am Samstag und am Sonntag ins Wasser. Zudem herrscht im gesamten Hallenbad, außer im Schwimmbecken, Maskenpflicht. Das Volkacher Hallenbad ist zwischen 10 und 12 Uhr unter der 09381-9146 telefonisch erreichbar. Auch in Iphofen hat sich die Stadt entschieden das Hallenbad zu öffnen. Am 27. Juli startet ein 14-tägiger Probebetrieb. Sollte der gut Laufen, wird der Stadtrat Anfang September über eine dauerhafte Öffnung entscheiden. Das Hygienekonzept in Iphofen sieht lediglich 28 Badegäste in der Schwimmhalle vor. Die Badezeit ist auf zwei Stunden begrenzt. Die Besucher müssen sich vorab telefonisch anmelden.