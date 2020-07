Würzburg: Mann ignoriert Platzverweis - Festnahme

Nachdem ein 43-Jähriger am Würzburger Hauptbahnhof einen Platzverweis erst kassiert und dann ignoriert hat, hat ihn die Bundespolizei festgenommen. Der Mann betrat am Dienstagmorgen gegen zwei Uhr ein Schnellrestaurant im Bahnhof. Er bedrohte eine Mitarbeiterin und kassierte daraufhin neben einer Strafanzeige auch einen Platzverweis. Eine Stunde später kehrte er jedoch zum Bahnhof zurück. Dort traf er auf dieselben Beamten. Er zeigte sich uneinsichtig und wurde aggressiv. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest und legten ihm Handfesseln an. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte und bedrohte er eine Polizeibeamtin noch massiv, so die Polizei. Einen Grund für sein Handeln der 43-Jährige nicht. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung ermittelt.