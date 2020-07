Mainfranken / Bayern: Weitere Corona-Lockerungen beschlossen

Bei der bayerischen Kabinettssitzung am Dienstag hat die Staatsregierung folgende Corona Lockerungen beschlossen, die ab Mittwoch, den 15. Juli gelten: 1. Kulturelle Veranstaltungen und Kinos Für kulturelle Veranstaltungen und Kinos wird die bislang geltende Personenbeschränkung folgendermaßen angehoben: · bei zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen auf 400 Personen im Freien bzw. 200 Personen in geschlossenen Räumen, · ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze auf 200 Personen im Freien bzw. 100 Personen in geschlossenen Räumen 2. Sport Bei Sport-Wettkämpfen in geschlossenen Räumen wird die bislang geltende Personenbeschränkung wie folgt erhöht: · bei gekennzeichneten Plätzen oder klar voneinander abgegrenzten Aufenthaltsbereichen auf 200 Personen, · im Übrigen auf 100 Personen. Zuschauer bleiben ausgeschlossen. 3. Beruflich oder dienstlich veranlasste Veranstaltungen Beruflich oder dienstlich veranlasste Veranstaltungen (z.B. Tagungen oder Kongresse) werden unter gleichen Bedingungen zugelassen wie kulturelle Veranstaltungen. 4. Märkte ohne Volksfestcharakter Märkte ohne Volksfestcharakter, wie etwa kleinere, traditionelle Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfermärkte oder Flohmärkte, die keine großen Besucherströme anziehen und bei denen kein Feiercharakter besteht, werden im Freien wieder unter folgenden Voraussetzungen zugelassen: · Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern durch organisatorische Maßnahmen (Abstände zwischen den Ständen, Besucherlenkung), · Maskenpflicht · kein Festzelt und keine Partymusik · Erstellung eines entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepts durch den Veranstalter, das auf Verlangen vorgelegt werden muss.