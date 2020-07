Würzburg: Die Zweitwohnsitzsteuer kommt nicht

Wer in Würzburg wohnt und das nur als Zweitwohnsitz angemeldet hat, muss auch in Zukunft keine Zweitwohnsitzsteuer bezahlen. Der Hauptausschuss des Stadtrats hat am Dienstagabend entschieden, einen entsprechenden Antrag der SPD nicht weiterzuverfolgen. Die Sozialdemokraten hatten die Einführung einer solchen Steuer ins Spiel gebracht, weil die Stadt Würzburg von denjenigen, die nur einen Zweitwohnsitz angemeldet haben, keinen Steuerausgleich vom Bund bekommt. Das heißt, diese Personen nutzen die Infrastruktur der Stadt, die Stadt bekommt aber im Gegenzug keine Umlagen. Ein weiteres Thema im Hauptausschuss war das Dallenbergbad - zumindest kurz. Es hatte einen Antrag gegeben der vorsah, bis zum Beginn der Sommerferien die aktuell geltende Vorab-Online-Reservierung wegfallen zu lassen, um spontane Besuche zu ermöglichen. Das wird aber nicht weiter verfolgt, weil das Thema nicht in den Zuständigkeitsbereich des Stadtrats fällt.