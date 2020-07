Marktheidenfeld: Ersatz-Konzept für Laurenzi-Messe

Laurenzi-Messe mal anders – da das Volksfest in diesem Jahr in Marktheidenfeld coronabedingt nicht stattfinden kann, gibt es nun ein Alternativ-Konzept. Am Programm „Sommer in Marktheidenfeld“ beteiligen sich die Marktheidenfelder Wirte, die Martinsbräu, die Festwirtfamilie Papert, 40 Geschäfte und die Stadt. So bieten die Wirte eine besondere Speisekarte, dazu wird das Festbier ausgeschenkt. Dieses kann auch bei der Martinsbräu direkt gekauft werden. Am Freitag und Samstag feiern beteiligten 40 Geschäfte mit unterschiedlichsten Überraschungs-Aktionen den „Sommer in der Stadt“. Anfang August wird es dann auf der Martinswiese einen „Sommer-Bier-Weingarten“ geben. Ergänzt wird der „Sommer in Marktheidenfeld“ durch zahlreiche kleinere Veranstaltungen der Stadt, wie Konzerte, Ausstellungen und offene Führungen.