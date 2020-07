Unterfranken: Immer mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung

In Unterfranken muss immer öfter geprüft werden, ob das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist. Voriges Jahr gab es laut dem Statistischen Landesamt mehr als 1.790 solcher Fälle. In über einem Drittel (574) davon lag demnach eine Kindeswohlgefährdung vor. In 105 Fällen waren die betroffenen Kinder unter drei Jahren. Von Kindeswohlgefährdung ist immer dann die Rede, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes gravierend beeinträchtigt wird. In Stadt und Landkreis Würzburg gab es demnach im vergangenen Jahr 113 Fälle von Kindeswohlgefährdung, in Stadt und Landkreis Schweinfurt 89. Im Landkreis Main-Spessart waren 79 Kinder und Jugendliche betroffen, im Landkreis Kitzingen 64.